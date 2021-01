Bus navetta anti-isolamento: riparte il servizio a San Casciano

In tempo di pandemia si rafforza nel Chianti il modello di community mobility network che permette di spostarsi con frequenza e puntualità dalle frazioni più decentrate verso il capoluogo. E' l'obiettivo del progetto “Muoversi in Comune”, percorso attivato dal Comune di San Casciano grazie al sostegno della Regione Toscana. Torna a disposizione dei cittadini, soprattutto le persone anziane e coloro che hanno necessità di spostarsi dalle aree più distanti, il busnavetta, attivo due volte alla settimana, ad integrazione del servizio pubblico esistente per migliorare i collegamenti tra le frazioni e il capoluogo.

La navetta è attiva nei giorni di lunedì e giovedì mattina, in coincidenza del mercato, e il giovedì per le aperture dei servizi pubblici e per consentire una migliore mobilità ai mercati di Mercatale e Cerbaia. Il servizio è svolto dalla ditta Ricci Bus, risultata aggiudicataria di un affidamento.

“Il progetto si pone l'obiettivo di integrare la rete esistente del trasporto urbano – dichiara l’assessore alla Mobilità Elisabetta Masti - con soluzioni condivise, innovative e partecipate”. L’iniziativa nasce a conclusione di un percorso di partecipazione, svolto nel 2015, che ha visto protagoniste numerose realtà attive nel territorio, come associazioni di volontariato locali e cittadini privati. Un lavoro articolato condotto dagli esperti di Sociolab che ha compreso la somministrazione di questionari sulle abitudini locali negli spostamenti, momenti informativi e laboratori sulle buone pratiche della mobilità, ascolto dei bisogni e laboratori di discussione. La rete del percorso comprende San Casciano, Montefiridolfi, Mercatale, Spedaletto, Chiesanuova, La Romola, Cerbaia, San Pancrazio, Ponterotto e Santa Cristina in Salivolpe. Il viaggio si svolge in sicurezza, nel rispetto delle disposizioni governative previste per i mezzi di trasporto.Le fermate della navetta sono situate in corrispondenza delle fermate della Sita. Informazioni dettagliate sugli orari e i percorsi sono disponibili sul sito web del Comune e si canal social istituzionali. Info: Urp 055 8256224.

Fonte: Comune di San Casciano in Val di Pesa - Ufficio stampa