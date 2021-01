Disordini USA, Ceccardi (Lega): "Se i morti fossero di sinistra diventerebbero martiri"

Gli Stati Uniti stanno vivendo una pagina difficile e buia della loro storia con l'assalto dei manifestanti trumpiani al Congresso. C'è polemica sui social network per il post di Susanna Ceccardi, europarlamentare della Lega e candidato per il centrodestra alle ultime elezioni in Toscana. La frase su Facebook dell'ex sindaco di Cascina ha sollevato molti commenti di protesta anche all'interno del centrodestra.

"I morti in America dopo gli scontri sono ben 4. Tutti sostenitori di Trump. Si fosse trattato al contrario di una manifestazione di sinistra questi 4 sostenitori sarebbero stati già dei martiri contro lo Stato che reprime la libertà di pensiero. Invece erano di destra, quindi facinorosi. Ashli Babbit è una delle vittime, era una veterana delle forze armate. Era disarmata quando è morta" ha scritto Ceccardi.

Come era lecito aspettarsi le parole della politica cascinese hanno suscitato reazioni molto piccate da parte dei suoi avversari politici. Anche alcuni suoi follower hanno reagito in malo modo.