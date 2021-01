Enel Green Power, Luca Rossini nuovo responsabile Geotermia

Luca Rossini è il nuovo responsabile Operations & Maintenance Geotermia di Enel Green Power. Rossini, classe 1960, è laureato in Ingegneria meccanica presso l’Università di Pisa, città in cui tuttora risiede.

Rossini è un grande esperto in materia di geotermia: assunto in Enel nel 1989 nella struttura di ingegneria impiantistica geotermica, di cui negli anni è diventato project manager per i nuovi impianti nelle province di Pisa, Siena e Grosseto, ha ricoperto successivamente il ruolo di responsabile delle Officine di Larderello contribuendo per tre anni all’efficienza e all’eccellenza di questa attività.

Dal 2006 Rossini si è trasferito all’estero: ha vissuto per circa tre anni in Costa Rica, dove ha ricoperto il ruolo di responsabile di costruzioni impianti geotermici dell’America Latina, seguendo in particolar modo la realizzazione del progetto di Cerro Pabellon, sulle Ande in Cile, un innovativo impianto geotermico da 40 MW costruito a 4.500 metri sul livello delle mare. Rientrato in Italia, ha ricoperto dapprima il ruolo di capo costruzioni globali di Enel Green Power, poi capo del project management globale EGP e dal 2019 capo area execution North America, Centro America, Africa, Asia e Oceania della stessa Enel Green Power.

In questi 11 anni, Rossini ha contribuito al consolidamento della presenza di Enel Green Power nel mondo e alla diffusione delle energie rinnovabili a livello globale, curando la costruzione di impianti in 18 nazioni per un totale di 17 GW di capacità installata (ripartita fra idroelettrico, eolico, solare) e contribuendo alla transizione energetica in chiave di sviluppo sostenibile.

Luca Rossini torna dunque in Toscana dopo aver maturato importanti e prestigiose esperienze in Italia e all’estero nel campo della geotermia e delle rinnovabili, pronto a proseguire nello sviluppo della geotermia sul territorio regionale nel solco di una politica aziendale focalizzata sui criteri di innovazione, eccellenza tecnologica e sostenibilità ambientale.

Enel Green Power ringrazia per l’impegno profuso e per l’alta professionalità Luigi Parisi, che assume il ruolo di responsabile dell’unità Global Operation&Maintenance Geo Enel Green Power.

Fonte: Enel