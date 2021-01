Il 27 settembre del 2019 fu arrestato per concussione e licenziato dall'Azienda sanitaria dopo aver ricevuto 2mila euro da un ristoratore per 'chiudere un occhio' su alcune presunte irregolarità nel locale. L'uomo ha patteggiato una pena a due anni di reclusione. I fatti avvennero a Borgo San Lorenzo. Il gip di Firenze ha disposto anche il rinvio a giudizio per un consulente del lavoro accusato di aver svolto il ruolo di mediatore.