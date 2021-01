Federico Scavo ricorda Riccardo Cioni: "Un maestro, professionista carismatico"

La musica toscana, ma anche quella italiana, perde una figura storica. A 66 anni se ne è andato Riccardo Cioni, molto conosciuto in tutta Italia ma originario di Livorno. Un suo 'figlio' musicale è Federico Scavo, dj fucecchiese noto a livello internazionale. Proprio Scavo ha ricordato Cioni in diretta su Radio Lady a Liberi Tutti con Irene Rossi e Freddy Lavezzo.

Scavo ha detto: "Per me è stato un papà, così come per tutti i dj. Era una persona vera, stentavo a credere alla notizia della morte. Era molto attivo e in forma, prima della pandemia faceva anche due o tre serate a settimana. Lo ricorderò sempre come un maestro, ha portato questo lavoro ai massimi successi. Ho avuto il piacere di remixare 'In America' e di aver collaborato con lui. Sono addolorato, spero di potergli dare un ultimo saluto".

"Riccardo insieme a altri due o tre dj è 'il' dj, è colui che ha portato questo lavoro in Italia. Ha permesso di fare questo lavoro anche a gente come me, se faccio questo lavoro lo devo a lui. Sono in contatto con amici a livello internazionale e nazionale e tutti lo ricordano come il 'livornese simpatico'. Era un professionista carismatico, ma diceva le cose come stavano. Questa scomparsa traccia una linea che speravo non arrivasse mai" ha proseguito Federico Scavo.