Frana a Montespertoli, crepa nell'asfalto di via Polvereto

A causa del maltempo si è verificata una frana a Montespertoli su via Polvereto, nel tratto immediatamente precedente al cartello che segna l'inizio dell'abitato di Polvereto (provenendo da Fornacette). Dopo il sopralluogo del Comune, della polizia municipale dell'Unione e dei vigili del fuoco è stato deciso di chiudere al transito la strada. Gli operai comunali si sono messi al lavoro dalle 17 di ieri per segnalare l'interruzione su entrambi i sensi di marcia e provvederanno questa mattina a intervenire assieme ai Vigili del Fuoco per rimuovere alcune alberature e permettere il transito a senso unico alternato, qualora vi siano le condizioni.

Il sindaco Alessio Mugnaini ha commentato: "Abbiamo deciso di chiudere la strada perché la situazione del movimento franoso è in evoluzione e non rendeva possibile un intervento in notturna. Siamo stati a perlustrare il resto del territorio comunale con l'ausilio delle nostre associazioni di protezione civile e non si registrano altre problematiche sui punti critici".