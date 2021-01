Galli (Lega) sta coi medici dell'Empolese Valdelsa: "Vaccini anche per medicina generale"

"Non possiamo che condividere - afferma Giovanni Galli, Consigliere regionale della Lega e membro della Commissione Sanità - le fondate preoccupazioni espresse da diversi medici di base dell'Empolese-Valdelsa in merito al fatto che i professionisti della medicina generale non siano annoverati fra quelli che, in via prioritaria, debbano essere vaccinati. Un'esclusione incomprensibile-prosegue il Consigliere-considerato il fatto che pure questi sanitari, fin dall'inizio, sono stati e lo sono tuttora, in prima linea nella difficile battaglia al Coronavirus."

"Riteniamo doveroso, dunque che, in proporzione al numero di dosi disponibili, si presti pertanto la massima attenzione anche verso tale tipologia di medici, peraltro ingiustamente messi sotto accusa nelle recenti festività natalizie, perché accusati di non essere pienamente operativi in quel periodo. Sappiamo, altresì, con certezza che, pur se gli studi medici sono stati chiusi, i medici di famiglia erano, comunque, sempre reperibili telefonicamente e pronti ad assistere i loro mutuati. Ci auguriamo, dunque - conclude Giovanni Galli - che tale palese lacuna, venga tempestivamente colmata; a tal proposito, come Gruppo, abbiamo predisposto un’interrogazione all’Assessore competente.”

Fonte: Consiglio regionale della Toscana, gruppo Lega - ufficio stampa