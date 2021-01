Giocano a calcetto in zona rossa, multati in tre a Castelfiorentino

Giocano a calcetto nel fine settimana di zona rossa dopo Capodanno. Tre persone sono state multate a Dogana di Castelfiorentino dopo essere state scoperte dalla polizia municipale dell'Unione, in azione proprio per la zona rossa. Le sanzioni riguardano domenica 3 gennaio. Oltre a questa anche un negozio di media struttura gestita da cinesi a Certaldo è stata controllata perché vendeva prodotti non consentiti nella zona rossa. La multa è di 400 euro con sanzione accessoria decisa dalla prefettura per la chiusura dell'attività tra i 5 e i 30 giorni.

Il comandante della municipale Massimo Luschi, nel commentare i dati, ringrazia gli agenti e gli ufficiali per l'intera mole di lavoro e di attività durante le festività. Sono state effettuate centinaia di controlli su persone, veicoli e attività commerciali.