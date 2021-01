Giuria popolarissima, votazione tra i tre libri premiati fino a metà febbraio

Stanno arrivando le segnalazioni da parte degli appassionati di lettura in merito alla grande novità del premio letterario ‘Pozzale-Luigi Russo’. Le votazioni della nuova Giuria Popolarissima serviranno a esprimere le preferenze della gente per il terzo libro che vincerà l’edizione 2020.

Dunque, accanto al lavoro della giuria di qualità, che indicherà due vincitori della 68esima edizione del Premio Pozzale, lavorerà una giuria del tutto inedita composta da tutti i cittadini.

La notizia è che il periodo per votare è stato prolungato di un mese. La scadenza per esprimere le proprie preferenze scadrà il prossimo 15 febbraio.

Va sottolineato che non è consentito autocandidarsi al premio della Giuria Popolarissima, né utilizzare lo strumento della votazione per pilotare voti di altri. Il comitato organizzatore escluderà insindacabilmente candidature e votazioni pervenute con queste caratteristiche, frutto di campagne di promozione.

«Rinnovo l’invito a partecipare alla ‘Giuria Popolarissima’, è un’opportunità unica per tutti i lettori quella di candidare un libro come espressione diretta dei gusti e delle preferenze della gente – sottolinea l’assessore alla cultura Giulia Terreni –. Con questa novità cerchiamo di coinvolgere in maniera ancor più attiva la cittadinanza, che lo scorso anno aveva assegnato la menzione speciale ‘Selezione Lettori’ ad uno dei tre libri vincitori del Premio Pozzale. Da questa edizione, quella 2020, che andremo ad assegnare appena possibile nella primavera 2021, ogni persona, ogni appassionato lettore, avrà la possibilità di votare il proprio libro preferito, tra tutti – davvero tutti – quelli scritti in lingua italiana e pubblicati per la prima volta in Italia nel 2020».

Il libro più votato sarà premiato alla presenza dell’autrice/autore durante la cerimonia il prossimo aprile. Come detto si può votare fino al 15 febbraio 2021.

GIURIA POPOLARISSIMA – 68° PREMIO POZZALE LUIGI RUSSO

Vota il tuo libro preferito e contribuisci ad eleggere uno dei tre vincitori del Premio Pozzale!

Partecipare è semplicissimo:

-Scegli il tuo libro preferito tra quelli scritti in lingua italiana e pubblicati per la prima volta in Italia nell'anno 2020

-Vai sul sito www.premiopozzale.it - sezione "Giuria Popolarissima" fino al 15 febbraio

-Compila tutti i campi richiesti: nome, cognome, indirizzo mail, città di residenza e i campi relativi al libro scelto: titolo, autore ed eventuale recensione

-Invia il tuo voto

È possibile esprimere una sola preferenza. Se non hai modo di votare online, puoi chiamare la biblioteca al numero 0571757840. Il libro più votato sarà premiato alla presenza dell'autrice/autore ad aprile 2021

Per informazioni: visita il sito www.premiopozzale.it o la pagina Facebook @PremioPozzaleLuigiRusso, scrivi a biblioteca@comune.empoli.fi.it o chiama il numero 0571757840

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa