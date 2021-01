Giuseppe Ferlito premiato al Festival del Cinema di Salerno

Il regista Giuseppe Ferlito fondatore della scuola di Cinema immagina di Firenze, ha ricevuto i più importanti riconoscimenti della 74 ^ edizione del Festival Internazionale del Cinema di Salerno.

Il film si è aggiudicato il Gran Trofeo Golfo di Salerno ‘Ignazio Rossi’, Primo Premio assoluto della Giuria tecnica e il Primo Premio della Giuria popolare internazionale.

Il film è stato molto apprezzato tanto da mettere d’accordo il pubblico e la critica cinematografica.

L’assegnazione di questi premi al film ‘Re minore’ è il giusto riconoscimento al regista Giuseppe Ferlito, professionista del cinema, che dirige, a Firenze, la Scuola di “Cinema Immagina”, Ferlito ha che deciso di ambientare le scene del film nella sua terra d’origine la Sicilia.

Nei suoi 20 anni di carriera da regista, Ferlito ha realizzato diversi film, alcuni indipendenti altri distribuiti su scala nazionale come Femmina, prodotto da Cecchi Gori, o Infernet prodotto da AC production, più volte trasmesso in RAI e tuttora su raiplay.

“Re minore”, è un genere grottesco, poetico e drammatico ambientato in Sicilia.

“La musica – afferma il regista Ferlito- è il cuore pulsante della storia che coinvolge Mimí, musicista sperimentale tornato in Sicilia per rinnovare la sua arte. Nel confronto artistico tra il protagonista Mimì e Corona, il suo vecchio maestro di musica, s’innesca la metafora della doppia anima della Sicilia, quella antica e quella moderna”.

Sono stati 250 i film selezionati che hanno partecipato alla 74 edizione del Festival Internazionale del Cinema di Salerno, uno dei festival del cinema più antichi in Italia, per un’edizione speciale online.

Al Gran Gala conclusivo del festival, presentato da Gaetano Stella, in diretta streaming, erano presenti illustri ospiti che hanno partecipato ad alcuni dei film in concorso, quali: Alessio Boni, Maurizio Mattioli, Sal Da Vinci, Ciro Villano, Mariagrazia Cucinotta, Franco Nero ed altri.

“Sono felice ed onorato – afferma il regista – di avere ricevuto questi prestigiosi Premi.

Il film è piaciuto ed è stato premiato sia dalla critica che dal pubblico e questo è per me motivo di grande orgoglio professionale”.

Grande soddisfazione fra gli attori che hanno partecipato al film.

“È stata – dice Il protagonista del film Gabriele Ferrantelli – la mia prima esperienza nel mondo del cinema. Un’esperienza emozionante e, al tempo stesso, molto formativa. Mi sono subito innamorato del personaggio di Mimì perché esprime la forte volontà di una Sicilia che vuole riscattarsi, guardare al futuro e progredire. Un’immensa gioia quella di aver fatto parte di questo significativo progetto culturale, costruito da un grande regista e

un eccellente Maestro di cinema, che ringrazio per avere creduto e scommesso in me e avermi dato l’opportunità di vivere questa incredibile esperienza”.

La protagonista femminile del film Letizia Toni, attrice professionista, ha interpretato il ruolo di Mirella.

“Sono felice – dice l’attrice che in queste settimane ha partecipato alla fiction ‘L’allieva’, in onda in prima serata su Rai1 – per i riconoscimenti ottenuti dal film e per aver partecipato a questo progetto cinematografico fortemente voluto dal regista Giuseppe Ferlito, del quale frequento da tre anni i corsi di recitazione nella sua scuola. Ho partecipato a diverse iniziative cinematografiche ma questa, nel ruolo di protagonista femminile, è certamente la più importante e significativa”.

Coprotagonista del film l’attore Vincenzo Catanzaro: “Il ruolo che ho interpretato del Maestro Corona – dice l’attore professionista – esprime, insieme alla figura di Mimi, la contraddizione della Sicilia che, partendo da uno scontro inizialmente concettuale delle diverse scuole di pensiero del vecchio maestro e del giovane allievo, si sposta inevitabilmente sul piano umano. Una bella esperienza al fianco di tanti giovani attori e della qualificata regia di Giuseppe Ferlito”.

Un grande merito del regista Giuseppe Ferlito è anche quello di avere fatto recitare molti attori alla loro prima esperienza cinematografica, Ferlito da anni a Firenze coltiva nella sua scuola di Borgo Stella una folta schiera di talentuosi attori, la scuola di Cinema Immagina , infatti, rappresenta oggi un punto di riferimento in Toscana per la formazione cinematografica: dalla recitazione, alla regia fino alla sceneggiatura e il doppiaggi, sono tantissimi i corsi diretti da professionisti del settore. Tra gli allievi di Ferlito si ricordano grandi attori toscani come: Martina Stella, Leonardo Pieraccioni e Roberto Farnesi.

Fonte: Ufficio Stampa