Leandro Gaccione, lo chef empolese ospite de La Stanza di Vetro su Clivo - canale 680

Le passioni, i motivi della scelta di una professione, ma anche il difficile momento che sta attraversando un’attività come quella della ristorazione. Sono questi i temi della puntata di questa sera de La Stanza di Vetro. Alle 21,40 nuovo appuntamento con la trasmissione di Clivo tv (canale 680) che ospiterà lo chef e imprenditore empolese Leandro Gaccione. Figlio d’arte (la sua famiglia ha gestito diversi locali tra l’Empolese-Valdelsa e il sanminiatese), Leandro ha deciso di seguire le orme familiari non da subito. Affascinato all’inizio dalla musica, poi dalla fotografia, si è cimentato in altre esperienze, prima di arrivare ai fornelli.

Ha calcato i palchi come musicista, si dilettato, anche con successo, nel campo della foto artistica e innovativa. Alla Stanza di vetro Leandro racconterà alcuni aneddoti legati a questo periodo della sua vita e a come ha maturato la decisione di diventare imprenditore e chef a un certo punto del suo percorso. Racconterà quale filosofia c’è nei suoi piatti e nelle proposte enogastronomiche del suo menu - legato al territorio e al rispetto delle stagioni - le difficoltà di un mestiere che necessita di amore e di sacrificio. E come lui, e tanti suoi colleghi, stanno vivendo questo difficile periodo in cui quello della ristorazione, al pari di altri, è uno dei settori più penalizzati economicamente.