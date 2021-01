Lnd, Assemblea elettiva del Comitato Regionale Toscana

Il giorno 9 gennaio 2021 alle ore 9,30 presso il Nelson Mandela Forum di Firenze si terrà l’Assemblea elettiva del Comitato Regionale Toscana. Un appuntamento basilare per l’attività del movimento dilettantistico della nostra Regione, in particolare in un momento critico e delicato come quello che stiamo vivendo ormai da alcuni mesi. Mesi che hanno messo a dura prova le nostre Società che però con grande passione, caparbietà e sacrificio dei loro dirigenti hanno limitato conseguenze ancora peggiori. Sono sicuro che stando uniti e lavorando insieme attraverso un percorso condiviso riusciremo ad individuare le giuste soluzioni per ritornare gradualmente alla normalità.

Una tappa fondamentale di questo percorso è rappresentata dall’appuntamento elettorale di sabato prossimo che deve vedere la massima partecipazione di tutte le Società, che proprio con la loro presenza attribuiscono forza all’azione del nuovo Consiglio Direttivo del Comitato che avrà la responsabilità di gestire un quadriennio molto difficile.

In un momento così particolare, quindi, faccio appello alla consueta responsabilità di tutti i Presidenti affinché non manchi il loro sostegno e la partecipazione a questo importante appuntamento.

Il Palazzetto dello Sport Nelson Mandela Forum è senza dubbio la scelta migliore per lo svolgimento della nostra Assemblea per le sue dimensioni e capienza di posti, in quanto si presta perfettamente ad accogliere tutte le Società calcistiche toscane. È dotato di impianto di condizionamento ed areazione e servizi igienici recentemente ristrutturati. Possiede quindi tutte quelle garanzie di rispetto per la salute dei cittadini previste dalle norme governative e dalle autorità sanitarie, in particolar modo in materia di non assembramento e distanziamento.

È stato predisposto un accurato piano anti-covid, concordato con il RSP. È previsto, inoltre, un servizio di steward, teso a facilitare tutte le fasi dell’assemblea, e di pulizia continua dei servizi igienici. Saranno inoltre disponibili, in caso di necessità, dispositivi di protezione individuale (DPI), nello specifico mascherine e guanti monouso, al fine di garantire la massima sicurezza per tutti coloro che faranno ingresso presso il Nelson Mandela Forum.

Si ricorda, infine, che l’attuale normativa in materia di contenimento del contagio consente lo svolgimento delle assemblee federali elettive in presenza.

Sono consentiti gli spostamenti extra/infracomunali/regionali con mezzi propri o di trasporto pubblici per tutti gli aventi diritto al voto o loro delegati che dovranno solo compilare il modulo di autocertificazione inviato a tutte le mail delle Società e pubblicato sul sito del Comitato.

Fonte: Ufficio Stampa