Maltempo, frana blocca strada a Lastra a Signa

Una nuova frana a seguito del maltempo nel comune di Lastra a Signa è avvenuta oggi, giovedì 7 gennaio. Via di Carcheri è rimasta interrotta nei pressi del Lago di Foresto per il crollo di una parte del muro di contenimento della Fi-Pi-Li. Si raccomandano strade alternative per raggiungere Inno, Carcheri e Ginestra Fiorentina.

Il crollo arriva a poche ore di distanza della caduta massi che ha interrotto la ss67 poco dopo Camaioni (Montelupo Fiorentino).