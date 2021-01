Droga per finanziare rapine tra Italia e Francia: colpo saltato a Cecina

Un asse tra Italia e Francia per droga e rapine: trentadue persone sono state arrestate nell'operazione Maddalena, che ha toccato anche la Toscana. Stupefacenti e esplosivi venivano trafficati tra Sardegna e Corsica in cambio di armi per i colpi.

I carabinieri hanno sgominato una banda in Sardegna che stava pianificando rapine sia sull'isola che nel resto d'Italia. Nel mirino le sedi della Mondialpol, tra cui quella di Cecina. I malviventi stavano chiedendo aiuto a membri della criminalità campana, legati ai clan Fabbrocino e Di Lauro.

I preparativi della rapina alla Mondialpol di Cecina sono arrivati ad uno stato molto avanzato, ma la rapina è saltata a causa di alcuni imprevisti. In quel caso erano già pronte le armi fatte arrivare dall'isola al continente. Ma non se ne fece più nulla perché i complici calabresi non riuscirono a fornire in tempo i mezzi da lavoro adeguati a sfondare le pareti del deposito sotterraneo.