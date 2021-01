Lutto in tv: trovato morto Solange nella sua casa di Collesalvetti

Paolo Bucinelli, noto col nome d'arte di Solange, è stato trovato morto nella sua abitazione di Collesalvetti. Aveva 68 anni ed era noto in tutta Italia per la sua attività di sensitivo, che gli ha garantito un discreto successo in tv. Ha scritto anche diversi libri, alcuni autobiografici, ed è apparso anche in alcuni film, oltre ad aver inciso delle canzoni.

A trovare il corpo sono stati i vigili del fuoco, avvisati da alcuni amici di Bucinelli che si erano preoccupati perché non rispondeva da giorni al telefono. Una volta arrivati nei pressi della sua abitazione, gli amici hanno provato a chiamarlo e hanno sentito suonare il cellulare da fuori la porta. Hanno deciso di rivolgersi ai vigili del fuoco che, una volta entrati nell'abitazione, hanno trovato il cadavere di Solange sul divano.

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari inviati dal 118, assieme ai carabinieri. Il medico ha confermato il decesso che sarebbe avvenuto per cause naturali. Secondo quanto raccolto dai militari Bucinelli era andato al pronto soccorso domenica scorsa per un problema glicemico e poi era stato dimesso.

Sono già in molti a piangerlo sui social network. Nato a Collesalvetti, Bucinelli era un personaggio molto conosciuto e aveva partecipato a programmi tv di successo come La Fattoria e Buona Domenica. Una delle sue ultime apparizioni pubbliche è stata a Santa Croce sull'Arno.