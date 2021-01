Perde 2.500 euro in strada, pensionato gli restituisce il denaro

Un 70enne di Carrara ha smarrito il portafoglio con i soldi della pensione, 2.500 euro in contanti. Un uomo di 78 anni, nel giorno dell'Epifania era alla fermata dell'autobus e ha visto a terra il portafoglio, lo ha raccolto e lo ha poi portato alla caserma dei carabinieri che, attraverso i documenti, hanno rintracciato a casa il proprietario, 70enne di Carrara.

Quando i militari si sono recati a casa dell'anziano quest'ultimo si è messo a piangere, raccontando poi i 2.500 euro erano la pensione comprensiva anche della tredicesima, persa il giorno di Capodanno.

Non aveva neppure denunciato l'accaduto, secondo quanto spiegato, dando per scontato che nessuno avrebbe mai restituito tanti soldi. Il 70enne ha chiesto ai carabinieri di poter ringraziare il cittadino tanto generoso e i due si sono incontrati in caserma.