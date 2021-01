Quasi 10 chilometri di nuove tubazioni gas a Camaiore

2i Rete Gas ha presentato il prossimo piano di sviluppo delle rete di metano sul territorio comunale di Camaiore che l’azienda promuoverà nel corso del 2021 a fronte di un ingente investimento che permetterà di realizzare quasi 10 chilometri di nuove tubazioni. Il Consigliere comunale con delega alle manutenzioni Graziano Dalle Luche in collaborazione con il responsabile dell’Area Operativa Massa di 2i Rete Gas, Geometra Stefano Buzzelli hanno coordinato i procedimenti che porteranno a un’estensione della rete di media e bassa pressione.

Il piano riguarderà in particolar modo la zona di Capezzano Pianore con un pacchetto di lavori su via delle Giunchiglie, via dei Gladioli e il completamento di via del Giardo per un totale di 6000 metri di nuove tubazioni. Interventi rilevanti anche in via delle Capanne e via Monte Moneta Bassa per complessivi 2500 metri.

A questi si affiancano due cantieri che saranno approntati, tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022, in località Tomeoni a Montebello, previsti circa 1000 metri di tubature, e in località Semmonti per circa 1100mq.

È inoltra in fase di ultimazione l’importante intervento, partito nel corso del 2020, su via dell’Arginvecchio - SR439 Sarzanese.

A breve potranno essere presentate dalle utenze raggiunte dal nuovo servizio le richieste di allacciamento direttamente a 2i Rete Gas o alle società di vendita incaricate.

Fonte: Ufficio Stampa