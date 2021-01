Rientro a scuola, l'assessore Nardini a Certaldo e San Gimignano

Primo giorno di rientro in presenza dopo il lockdown natalizio per gli iscritti alla scuola dell'infanzia, delle primarie e delle secondarie di primo grado. L'assessora all'istruzione Alessandra Nardini ha voluto testimoniare la propria vicinanza al mondo della scuola in questo giorno di ripartenza visitando alcuni istituti toscani. "È bello rivedere le bambine e i bambini sui banchi di scuola in sicurezza, la scuola in presenza è infatti anche socialità. Ho constatato con soddissfazione il pieno rispetto delle regole, dal distanziamento all'uso corretto delle mascherine, all'igiene delle mani", ha detto Nardini. "Voglio quindi ringraziare tutti coloro che permettono questa ripartenza in sicurezza: amministrazioni comunali, dirigenti scolastici, insegnanti, personale scolastico, per l'importante lavoro che hanno fatto in questi mesi e che continuano a fare".

L'assessora Nardini ha visitato in mattinata le scuole Boccaccio e Pascoli a Certaldo, alla presenza del sindaco Giacomo Cucini e del consigliere regionale Enrico Sostegni, e l'istituto comprensivo Folgore di San Gimignano con il sindaco Andrea Marrucci e le consigliere regionali Anna Paris e Elena Rosignoli.