Riprende lo screening oncologico a cura di ISPRO

“In questi mesi, sia per paura sia perché ritenuto non prioritario, è avvenuto un brusco calo di prestazioni, interventi diagnostici e terapeutici – ha commentato l’Assessore alle Politiche Sociali Stefano Pelagatti -. I fattori socio-economici influiscono sulla salute delle persone, con il Covid questi fattori potrebbero diventare esponenziali non solo per la contagiosità del virus, ma anche per gli effetti indiretti che questo avrà sulle future patologie, di cui sono venute meno le cure preventive. Ben venga quindi questa iniziativa di ISPRO, per promuovere la prevenzione. Invito tutti i cittadini interessati ad aderire alla campagna".

A partire dalla metà di gennaio, i cittadini tra i 50 e i 70 anni riceveranno per posta la provetta per effettuare il test del sangue occulto direttamente a domicilio. Insieme alla provetta saranno inviate tutte le indicazioni per il test e per la consegna dei campioni alla Casa della Salute entro 6/8 settimane dal ricevimento dell’invito. L’invio sarà graduale e proseguirà fino a fine febbraio.

