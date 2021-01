Riprendono i lavori nella galleria 'Monti Pisani' a San Giuliano Terme

Da lunedì 11 gennaio riprendono i lavori di manutenzione programmata per l’ammodernamento degli impianti di illuminazione e sicurezza all’interno della galleria “Monti Pisani”, sulla strada statale 12radd “dell’Abetone e del Brennero” (km 2,200) nel comune di San Giuliano Terme (PI).

Per consentire lo svolgimento degli interventi, il tratto sarà chiuso in entrambe le direzioni esclusivamente in orario notturno dalle 21:00 alle 6:00 del giorno successivo.

Il traffico sarà deviato sulla viabilità alternativa con indicazioni sul posto. In particolare sarà possibile utilizzare la SS12 da San Giuliano Terme a Lucca e viceversa nonché l'autostrada A11 da Pisa verso Lucca e viceversa.

I lavori, del valore complessivo di circa 2,5 milioni di euro, prevedono in particolare: il rifacimento dell’impianto elettrico, la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione con tecnologia LED, l’installazione di segnaletica luminosa utile in caso di emergenza, l’installazione di pannelli a messaggio variabile per fornire indicazioni in tempo reale agli automobilisti, la realizzazione di un impianto antincendio con rilevamento automatico, impianto di videosorveglianza e altri interventi per innalzare gli standard di sicurezza della circolazione all’interno del tunnel, lungo 950 metri.

