In occasione del primo Consiglio di Amministrazione di CTT Nord, tenutosi in data odierna, con la presente siamo ad informarvi che in data 24 dicembre 2020, si è insediato, con mandato triennale, il nuovo C.d.A. formato da:

Filippo Di Rocca Presidente

Ida Di Crosta Vice Presidente

Alberto Banci Amministratore Delegato

Simona Deghelli Consigliere

Giuseppe Gori Consigliere

Federico Toscano Consigliere

