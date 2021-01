SuperEnalotto, la Toscana colpisce ancora con un '5' da oltre 19mila euro

La Toscana si conferma protagonista al SuperEnalotto in questo nuovo anno. Nel concorso di martedì 5 gennaio, infatti, è stato centrato in regione un "5" da 19.917,85 euro. La schedina fortunata è stata giocata ad Arezzo presso la tabaccheria Blasi Isabella in via P. Calamandrei 103. La caccia al “6” riparte con il concorso di oggi dove saranno messi in palio 88,3 milioni di euro. L'ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Toscana, riporta Agipronews, il premio di prima categoria manca dal 2014, con gli 11,9 milioni di euro vinti a Prato San Giusto.

Fonte: Ufficio Stampa