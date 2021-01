Toccafondi (IV): "Ce lo chiedono i ragazzi: riapriamo la scuola!"

"I ragazzi ce lo chiedono: riapriamo la scuola, la dad non è scuola. Sarà paradossale ma sono gli adulti a non aver capito quanto sia importante la scuola mentre sono i ragazzi ad averlo ben chiaro tanto da manifestare per chiedere di rientrare in classe, in presenza, con relazioni e rapporti che il video non consentirà mai." Questo quanto detto da Gabriele Toccafondi, deputato fiorentino di Italia Viva, a margine dell'iniziativa organizzata da Priorità alla scuola davanti al liceo classico Galileo di Firenze.

"La Toscana è stata una delle pochissime regioni pronte a riprendere già oggi le scuole superiori, ripartiremo invece al 50% e dall'11 gennaio. La Toscana si faccia sentire perché in questi giorni saranno in tanti a chiedere di continuare con le chiusure. Non lo possiamo permettere!" conclude Toccafondi.