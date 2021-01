Una nuova piattaforma online per capire le tecnologie quantistiche: il progetto di Unipi e Normale e Vis

Si chiama "QPlayLearn" la nuova piattaforma online gratuita che permette di esplorare i concetti alla base delle tecnologie quantistiche indipendentemente dall'età e dal proprio background, utilizzando metodi innovativi e interattivi per rendere il processo di apprendimento più efficace e divertente, oltre che accessibile a livelli differenti, senza rinunciare alla correttezza scientifica. Sviluppata da ricercatrici e ricercatori delle Università di Turku, Helsinki e Aalto, con il supporto di IBM e altri sponsor, la piattaforma è stata presentata a dicembre a Helsinki con un evento lancio a cui hanno partecipato anche la professoressa Marilù Chiofalo, dell'Università di Pisa, il professor Andrea Ferrara, della Scuola Normale Superiore, e Marcos Valdes, direttore scientifico di VIS - Virtual Immersion in Science srl, il primo spinoff della Scuola Normale Superiore unicamente dedicato all'outreach.

"Lo sviluppo della meccanica quantistica – ha spiegato Sabrina Maniscalco, professoressa di Fisica quantistica all'Università di Helsinki e alla Aalto University e ideatrice di QPlayLearn - ha raggiunto una fase in cui le emergenti tecnologie quantistiche accelereranno in modo impressionante la nostra capacità di processare l'informazione. Ecco perché diventa fondamentale trovare dei metodi per rendere la fisica e le tecnologie quantistiche comprensibili per più persone possibili. QPlayLearn è una piattaforma che permette a chiunque di poter imparare la fisica quantistica, offrendo contenuti per utenti a diversi livelli, da bambine e bambini della scuola elementare fino alle studentesse e agli studenti universitari".

Tra i contenuti della piattaforma ci sono i primi due video animati divulgativi della serie battezzata Quantum Pills, un dizionario essenziale di fisica quantistica - la pillola zero dal titolo "Quantum Science Introduction" e la pillola uno dal titolo "Entanglement" - realizzati da VIS e prodotti dal Centro di eccellenza per le tecnologie quantistiche finlandese, dal Centro per l'ingegneria quantistica e dalle Università di Aalto, Helsinki, Pisa, e Turku. Secondo Marcos Valdes, direttore scientifico e tra i soci fondatori di VIS srl, "le Quantum Pills rappresentano uno sforzo nella direzione che ci siamo preposti come missione sin dalla fondazione di VIS, comunicare la scienza combinando rigore e intrattenimento, identificando i punti chiave essenziali da comunicare al pubblico. La meccanica quantistica rappresenta una sfida unica, trattandosi di argomenti di grande fascinazione, di cui tutti hanno sentito parlare ma che raramente sono compresi".

Nel comitato scientifico del progetto è la professoressa Chiofalo, che è anche tra le collaboratrici di QPlayLearn: "La fisica quantistica – ha concluso - è un modo diverso di pensare, sollecita la creatività e l'immaginazione, e al tempo stesso richiede lo sviluppo di elevate competenze di linguaggio formale: per questo, educare alla fisica quantistica rappresenta una straordinaria sfida e opportunità educativa per ogni età."

Quantum Pills:

-Pillola Zero "Quantum Science Introduction" https://youtu.be/j0z2BaHRaVE

-Pillola Uno "Entanglement" https://youtu.be/jyjdE_qVk5I

Altri video disponibili sulla piattaforma sono quelli della serie Discover, brevi video autoprodotti da degli esperti del settore, cioè fisici quantistici che lavorano in tutta Europa, ai quali è stato chiesto "Spiega questo concetto a tua nonna". I video introducono infatti concetti e termini chiave del mondo quantistico a parole semplici. Al momento quelli disponibili sono:

-Q state https://youtu.be/cEi3J-MsYQ8

-Qubit https://youtu.be/iMOBkgTOx0I

-Entanglement https://youtu.be/vvnWJo6PMQs

-Superposition https://youtu.be/5002O147Ik0

-Q Tech https://youtu.be/5LdwKTZz-EA

-Wave-like behaviour https://youtu.be/2XB6mdHI6RE

-Measurement https://youtu.be/Jw5t9w_Xikw

-Heisenberg principle https://youtu.be/M9wBVtUhLDw

-Tunnelling https://youtu.be/zYDbnTwDnJs

Link per riguardare il podcast dell’evento:

https://tiedekulmamedia.helsinki.fi/fi/web/tiedekulma/player/webcast?playerId=38521893&eventId=76804339

Ulteriori info sono disponibili sul sito QPlayLearn: www.qplaylearn.com

Contatti: Dr. Caterina Foti (caterina.foti@aalto.fi) e Prof. Sabrina Maniscalco (sabrina.maniscalco@aalto.fi)

Fonte: Ufficio Stampa