Alla San Giorgio seminari online sull'inserimento nel mondo del lavoro

Ripartono gli incontri online a cura di Arti - Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego, dedicati all'inserimento nel mondo del lavoro. Il seminario, in programma mercoledì 13 e 27 gennaio alle 10, ha infatti l’obiettivo di far conoscere il portale Toscana Lavoro: la piattaforma della Regione Toscana dedicata all’incontro tra domanda ed offerta di lavoro e alle opportunità formative.

Durante l’incontro sarà possibile apprendere come candidarsi alle offerte di lavoro, gestire il proprio curriculum vitae, ricercare corsi di formazione e accedere al portale Trio per la formazione a distanza. Saranno inoltre fornite informazioni su progetti, opportunità e incentivi regionali e nazionali per la riqualificazione e l’inserimento lavorativo.

La partecipazione al corso è gratuita e aperta a tutti. È obbligatoria la prenotazione via mail entro il 12 gennaio alle ore 12 (per l'appuntamento del 13 gennaio) ed entro il 26 gennaio alle ore 12 (per l'incontro del 27 gennaio).

Per prenotarsi inviare una mail a giovani.pistoia@arti.toscana.it , indicando nome e cognome.

Per saperne di più https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/cercare-lavoro-e-non-solo/

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa