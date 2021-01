Arrestato per rapina mentre esce dalla chiesa a Firenze

E’ finito in manette ieri 7 gennaio un uomo di 51anni originario di Alessandria arrestato dagli agenti della Squadra Mobile di Firenze - Sezione Antirapina mentre usciva da una Chiesa a Coverciano.

Intorno alle ore 14.00 di ieri 7 gennaio, gli agenti hanno sorpreso l’uomo, senza fissa dimora, già noto alle Forze di Polizia, mentre stava uscendo da una Chiesa in Via Manni.

Già sottoposto all’affidamento ai servizi sociali a dicembre in relazione ad una condanna per rapina, l’uomo è stato disposto nei suoi confronti un aggravamento dal Magistrato di Sorveglianza di Firenze.

Lo attende adesso l’espiazione del carcere per condanne per reati contro il patrimonio con fine pena, che a dicembre 2020, era stato previsto per giugno 2021.