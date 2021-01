Biblioteca di Empoli, tornano gli appuntamenti su Facebook

Le iniziative di promozione della lettura della biblioteca di Empoli riprendono anche nel 2021.

Si comincia la prossima settimana con tre appuntamenti, tutti sulla pagina Facebook @fuciniempoli.

Dalla metà di gennaio saranno proposti dalla biblioteca comunale ‘Renato Fucini’ altri format.

Gli appuntamenti fissi della prossima settimana sempre alle 17:

#L'ORA DEL RACCONTO... DAL SOTTOTETTO!

Martedì 12, alle 17

Quali letture avrà preparato la bibliotecaria Antonella? In biblioteca sono arrivati moltissimi nuovi albi illustrati e storie divertenti per tutti i gusti di lettura.

Si comincia martedì con la storia di Dante e Grea. Partecipate all'Ora del Racconto per scoprire le altre novità.

Vi ricordiamo che sono tutte disponibili per il prestito in biblioteca. Vi aspettiamo online!

Per bambini da 3 a 8 anni.

#SFERRUZZA, SFERRUZZA

Mercoledì 13, alle 17

Le partecipanti al gruppo della maglia della biblioteca "Sferruzza, sferruzza" dedicheranno un video tutorial a tecniche ed aspetti particolari della lavorazione a maglia e uncinetto. Potete chiedere informazioni e consigli direttamente al gruppo commentando il post!

Alcuni dei lavori realizzati dalle Sferruzzanti sono disponibili in biblioteca per la vendita: originali segnalibri, decorazioni per la casa e utilissimi porta-libri salva copertine.

Il ricavato sarà devoluto a vari progetti di beneficenza.

#IL VENERDÌ CI METTO LA FACCIA!

Ogni settimana, un bibliotecario (o amico della biblioteca) sceglierà per voi un libro, un film o un cd a cui è particolarmente affezionato: romanzi, saggi, fumetti, documentari, musica di vario genere per adulti, ragazzi e bambini. Per vedere tutti i consigli, visitate il nostro blog Lettore leggimi https://lettoreleggimi.blogspot.com/

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa