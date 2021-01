Cadavere nell'ex conceria a Santa Croce: è un 56enne

Il suo corpo privo di vita è stato trovato in una ex conceria in via Masini a Santa Croce sull'Arno. L'uomo, Ghazouani Zbir ,un 56enne di origine marocchina, residente da anni a Santa Croce sull'Arno, era morto da una decina di giorni, probabilmente di freddo. A darne notizia è il quotidiano La Nazione. Aveva trovato nell'ex fabbrica abbandonata un rifugio, con un letto e un fornello per mangiare. È stato trovato nel letto, sotto le coperte. I parenti, residenti a Santa Croce, si sono rivolti al 118 e ai carabinieri preoccupati perché da tempo non sentivano l'uomo. I carabinieri hanno accertato che non ci sarebbero segni di colluttazione o effrazione, mentre il cadavere non presenta lividi o ferite: ad ucciderlo è stato un malore, probabilmente a causa del freddo. Il magistrato ha comunque disposto l'autopsia. Da quanto si apprende l'uomo aveva scelto di vivere lì, non si trattava cioé di un alloggio di fortuna, ma il tutto era stato allestito per viverci. Il 56enne svolgeva lavoretti saltuari e era conosciuto dai servizi sociali, era stato ospitato al centro Le Querce di Mamre.