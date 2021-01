Infortunio sul lavoro a Prato in via Bino Binazzi. Alle 9.30 di oggi un operaio 35enne di origini albanesi è stato chiamato a montare delle persiane per conto della ditta di infissi di Agliana per la quale lavora. Era montato su un ponteggio mobile per l'operazione quando è caduto da oltre 4 metri, procurandosi un grave trauma cranico. L'uomo è stato trasferito in elisoccorso al Cto di Careggi a Firenze.