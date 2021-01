Colonie feline, dal Comune oltre 8000 euro alla prevenzione e contrasto del maltrattamento ai gatti

Il Comune destinerà oltre 8000 euro nel 2021 al controllo del benessere delle colonie feline presenti sul proprio territorio, tramite un progetto di prevenzione e contrasto del maltrattamento dei gatti.

Ne dà informazione l’ufficio Tutela animali che ha ottenuto un contributo per quella cifra (per la precisione 8.124,36 euro) partecipando a un bando che prevedeva in totale un contributo di euro 49.295,91 da parte della Regione Toscana da utilizzare entro aprile 2021 ,diviso tra tutti Comuni toscani che presentassero progetti finalizzati agli strumenti di prevenzione e controllo sul territorio delle azioni illecite e situazioni di illegalità a danno degli animali.

Già lo scorso anno il Comune aveva ottenuto un contributo strutturando modalità attive di prevenzione di maltrattamento ai cani.

Per il 2021 l'Ufficio Tutela Animali del Comune di Livorno intende appunto dedicare il contributo al controllo del benessere anche delle colonie feline.

Per legge è vietato infatti disturbare, maltrattare, uccidere, allontanare o prelevare i soggetti dalla colonie. Spesso invece le colonie non vengono riconosciute e rispettate, i gatti cacciati o peggio maltrattati.

A questo scopo l'Ufficio tutela animale ha concorso con un progetto per porre in campo un piano di azioni mirate a indagare , colpire e , dove possibile, prevenire il fenomeno del maltrattamento animale dei gatti nelle strutture di colonia , sia inteso come mancato rispetto della colonia (sovraffollamento, distruzione dei ripari, mutamento degli ambienti, introduzione di elementi di pericolo) , sia come mancato riconoscimento della dignità e della presenza della colonia prevista e tutelata per legge, sia come ferimento, omissione di soccorso a seguito di investimento con veicolo, uccisione dei gatti talvolta anche con metodi produttivi di ingiustificate sofferenze .

Il Comune pertanto ha avviato un puntuale censimento di tutte le colonie e dei rispettivi referenti , di individuazione di nuovi referenti relativamente alle colonie di nuova creazione o abbandonate ,verifica dello stato dei luoghi e dello stato igienico del sito, anche per evitare la diffusione di malattie tra gli esemplari.

In base al progetto presentato , al Comune di Livorno sono stati riconosciuti come detto 8.124,36 da utilizzare per metà per metà in acquisti e per metà in servizi .

I 4.062, 18 euro destinati a servizi saranno impiegati per la chippatura di gatti di colonia (che saranno contestualmente sterilizzati) nel mese di febbraio e marzo 2021. Gli altri 4.062, 18 euro relativi agli acquisti saranno invece utilizzati per la realizzazione di una piccola "Oasi del gatto " dove saranno presenti 4 posti per gatti in degenza breve o in attesa di sterilizzazione e per la realizzazione di pannelli con la denominazione colonia con numero di colonia progressivo e logo di riconoscimento , anche in relazione alle caratteristiche del rione o quartiere di appartenenza, per favorire l’accettazione e l’identità di territorio.