Concerto di pianoforte online per sostenere l'ATT

Un concerto per pianoforte per iniziare il nuovo anno con un messaggio di speranza e di solidarietà per tutti i malati oncologici che da mesi stanno combattendo una doppia battaglia contro il virus e contro il tumore.

Questa l'idea del Maestro Maurizio Tomberli, pianista, cantante e proprietario della scuola di musica LMWS, che sabato 9 dicembre ore 21.30 si esibirà live in streaming per sostenere Tim PICC a Domicilio, il progetto dell'Associazione Tumori Toscana destinato a quei pazienti che necessitano di assumere terapie per via endovenosa.

Insieme a lui anche alcuni amici e ospiti uniti dalla voglia di fare musica per una buona causa.

Il concerto potrà essere seguito in connessione con la piattaforma Zoom al link https://zoom.us/j/94983892252?pwd=NS94cmhpa09TUXRDbEF2RnBGcjBQZz09 (ID riunione: 949 8389 2252 // Pass: Mhb4s0). Oppure ci si potrà collegare sulle pagine Facebook della scuola di musica LMWS e dell'Associazione Tumori Toscana.

Durante il concerto chi vorrà, potrà fare in tempo reale una donazione per sostenere i malati di tumore curati a casa dall'ATT collegandosi al link buonacausa.org/cause/picc-team-domicilio.

Fonte: Ufficio Stampa