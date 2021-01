Covid, 35 ospiti positivi a Villa Serena due anziani in ospedale

A seguito del caso di una persona risultata positiva al Covid dopo aver manifestato sintomi, Comune e Asl hanno effettuato un nuovo screening sugli ospiti e sul personale di Villa Serena, prima con tamponi rapidi, poi con quelli molecolari.

Risultato, 35 positivi sui 118 ospiti, e positivi anche 6 operatori. Due anziani sono seguiti in ospedale, per gli altri, asintomatici o con sintomatologia lieve, sono stati organizzati reparti Covid nella stessa casa di riposo.

"Una cattiva notizia che ci riporta indietro di alcune settimane- commenta l'assessore al Sociale Andrea Raspanti. "La situazione al Pascoli è in via di normalizzazione, stavamo programmando insieme alla ASL il ritorno alla attività ordinaria e la ripresa dei nuovi ingressi. Questo quadro cambia tutto".

"Ovviamente- aggiunge- non è possibile risalire a come si è verificato il contagio, ma una situazione di questo tipo non avrebbe dovuto verificarsi a gennaio 2021. L'importante adesso è gestire al meglio, in stretta collaborazione con la ASL a cui va il mio ringraziamento per la rapidità di intervento, anche questa emergenza per garantire la sicurezza degli ospiti e poter tornare a un quadro più tranquillo in tempi ragionevoli".

