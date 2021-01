Covid mette in ginocchio centri salute e benessere. L'incoraggiamento del sindaco Calamai

Il centro Kinetik Lab, aperto solo da qualche mese, è la scommessa di un giovane preparatore atletico, Lorenzo Lunardi, 29 anni, che ha riunito in un unico centro vari specialisti che si occupano della salute e del benessere della persona. Il sindaco Simone Calamai:« Speriamo che passi presto l'emergenza sanitaria e che le attività come quella di Lorenzo possano tornare a lavorare per il benessere e la salute delle persone. Un centro di cui c'era bisogno a Montemurlo»

Tra le tante attività che soffrono a causa della pandemia, ci sono anche i centri per la salute e il benessere, come Kinetik Lab, la scommessa di un giovane preparatore atletico, Lorenzo Lunardi, 29 anni, che ha deciso di aprire a Montemurlo, in via Labriola a Bagnolo, un centro per il benessere e la salute della persona a 360 gradi. Purtroppo, però, a rovinare i piani ci si è messo il Covid che ha imposto la chiusura della palestra del centro solo dopo poche settimane dall'apertura, come spiega lo stesso Lunardi:« Avevamo iniziato bene con le attività di KinetiK. Io sono laureato in scienze motorie ed ho esperienza come preparatore atletico per squadre amatoriali e del settore élite in campo motorio e posturale ed ho voluto mettere a disposizione di tutti le mie competenze. Avevo iniziato a seguire la preparazione di vari atleti della zona, ma purtroppo il Covid ha bloccato tutte le attività sportive, spero di poter riprendere quanto prima. In questo periodo svolgiamo solo le attività su prescrizione medica, come l'attività fisica adattata, una disciplina pensata per chi ha patologie croniche per ritrovare una buona qualità di vita, un'attività importante soprattutto in questo momento di pandemia in cui la paura del Covid tende a mettere la salute in secondo piano». Kinetik lab infatti aiuta le persone a stare bene e a migliorare la loro qualità di vita attraverso uno staff di specialisti che vanno dal fisioterapista, l'osteopata, il massaggiatore, il nutrizionista e chinesiologo – personal trainer. Un servizio per persone con patologie croniche o con problematiche fisiche, per atleti o per chi desideri rimettersi in forma.KinetiK Lab avrebbe dovuto avviare anche delle collaborazioni con alcune aziende del territorio in ambito preventivo per la postura e il benessere generale della persona, ma anche in questo caso il Covid ha fatto slittare tutto a tempi migliori. A dare il proprio incoraggiamento a Lorenzo Lunardi non è voluto mancare il sindaco del Comune di Montemurlo, Simone Calamai, che nei giorni scorsi ha fatto visita a Kinetik Lab:« Si tratta di un centro importante di cui c'era bisogno a Montemurlo. Speriamo che passi presto l'emergenza sanitaria e che le attività come quella di Lorenzo possano tornare a lavorare per il benessere e la salute delle persone».

Nella foto il sindaco Calamai da sinistra, Lorenzo Lunardi al centro e il consigliere comunale Fabrizio Botarelli.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio Stampa