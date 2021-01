Covid, 'Territori sicuri' fa tappa a Sarteano

Il programma regionale di screening gratuiti con tamponi rapidi antigenici, “Territori sicuri”, farà tappa nel comune di Sarteano, in provincia di Siena. Particolarmente colpito dalla pandemia nelle ultime settimane, è stato indicato dall’Agenzia regionale di sanità, che elabora un indice di rischio di positività al Sars Cov-2 per ogni comune della Toscana. L'attività si svolgerà nei giorni venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 gennaio.

Dopo la riuscita e partecipata sperimentazione a Campo nell’Elba, teatro di un importante focolaio nelle scorse settimane, il progetto si sposta quindi nella Valdichiana senese. Applicando la strategia di allerta precoce “early-warning”, l’obiettivo è spezzare le catene del contagio individuando nuovi casi positivi, a partire dagli asintomatici, ed eventuali focolai tra la popolazione.

Oggi, in videoconferenza, si è tenuta la cabina di regia del progetto, composta da tutti i soggetti coinvolti e coordinata dall’assessorato alla sanità della Regione Toscana, alla quale ha partecipato anche il sindaco di Sarteano Francesco Landi. Il coordinamento tra livello regionale e locale, a partire dalla collaborazione con l’amministrazione comunale del territorio coinvolto, è infatti un elemento chiave per la buona riuscita dell’iniziativa, come è stato per la prima sperimentazione all’Isola d’Elba.

“Territori sicuri” è promosso dalla Regione Toscana con Anci, Upi, Misericordie, Pubbliche Assistenze Riunite e Croce Rossa Italiana, insieme agli operatori sanitari, la medicina generale e la pediatria di famiglia, oltre ad Ars Toscana, alle Asl e alle Società della salute. Pensato per i Comuni più a rischio, è stato approvato dalla Giunta, su proposta dell’assessore al diritto alla salute e alla sanità Simone Bezzini, insieme al suo gemello “Scuole sicure”, rivolto alla popolazione scolastica.

Per garantire la miglior organizzazione possibile, evitando possibili assembramenti, è prevista una prenotazione online su apposito portale regionale. Seguiranno nuove comunicazioni di carattere locale sulle modalità di prenotazione, sui luoghi dove si effettueranno gratuitamente i test rapidi antigenici, con gazebo allestiti all’aperto nei pressi delle unità mobili. Al fianco della Asl Sud Est, l’iniziativa potrà contare sull’indispensabile supporto delle associazioni di volontariato, ma anche di medici, pediatri e infermieri che hanno dato la loro disponibilità all'esecuzione dei test e ai successivi adempimenti, secondo normative.

L’indice di rischio di positività al Sars Cov-2, elaborato da Ars per ogni comune della nostra regione, consiste in una misura che combina il tasso di positività per 100mila abitanti nei 7 giorni precedenti ponderandolo con la velocità di incremento dei casi rispetto alle due settimane precedenti, in modo da evidenziare quali siano i comuni che vivono la maggiore criticità con la diffusione del virus nella propria popolazione.

Fonte: Regione toscana