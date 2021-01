Didattica in presenza, a Firenze piano straordinario di controllo con Municipale e ProCiv

Un piano straordinario di controllo in vista della ripresa dell’attività didattica in presenza nelle scuole superiori prevista per il prossimo 11 gennaio. È il risultato del tavolo di lavoro coordinato dalla Prefettura di Firenze e composto da Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze, Ufficio scolastico regionale, Motorizzazione civile e aziende del trasporto pubblico. L’attuazione del piano sul territorio cittadino vedrà l’impegno della Polizia municipale e della Protezione civile del Comune di Firenze per agevolare i flussi in entrata e uscita dai plessi scolastici.

"La Polizia Municipale intensificherà la sua presenza aggiungendo alle 16 pattuglie già in servizio da ieri per la ripresa delle scuole primarie ulteriori 12 che presidieranno gli istituti superiori - ha dichiarato l’assessore Giorgetti -. Ringrazio i nostri agenti per questo grande impegno per agevolare il ritorno in classe degli studenti e per vigilare il rispetto delle regole su assembramenti e utilizzo della mascherina".

“Un piano di intervento sul territorio che vede ancora una volta impegnata la Protezione civile del Comune di Firenze e i suoi volontari - ha detto l’assessore alla Protezione civile Titta Meucci -, con un ruolo importante per contribuire a rendere il più ordinato possibile l’ingresso degli studenti nei 13 istituti scolastici cittadini considerati a maggior rischio di assembramenti. Saranno 26 i volontari coinvolti insieme al personale del servizio, che ringrazio per essere un punto di riferimento per la città nei momenti di maggiore difficoltà e per la vocazione a mettere il bene collettivo sempre in primo piano”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa