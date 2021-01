Fondo emergenza Covid, novità per il distretto: dai buoni spesa ai servizi da remoto

Fondo emergenza Covid-19 per le famiglie in difficoltà, misure sociali per gli anziani, novità sul distretto sanitario di Vicopisano, ancora disponibilità per i buoni spesa alimentari. L'Assessora alle Politiche Sociali, Valentina Bertini, fa il punto sugli attuali e sui nuovi servizi destinati alle persone con disagio socio-economico e che questa pandemia ha reso spesso, purtroppo, ancora più fragili.

"Abbiamo creato un fondo apposito, che si aggiunge alle forme ordinarie di sostegno socio-assistenziale dei servizi di Zona _ spiega l'Assessora Bertini _ a fronte delle conseguenze negative dell'emergenza e abbiamo potenziato, per questo, le funzioni dello Sportello Casa, in collaborazione con l'associazione CasaInsieme, per sostenere, con contributi straordinari, le famiglie con problemi economici, non solo in relazione alle procedure di sfratto e alla ricerca di nuove soluzioni abitative, ma anche con finalità preventive atte a dare stabilità abitativa e a scongiurare l'avvio delle suddette procedure di sfratto supportando necessità economiche correlate, quali il pagamento di utenze, come acqua, gas luce e TARI."

"Vogliamo in questo modo, lo dico a nome dell'Amministrazione _ aggiunge l'Assessora _ aiutare concretamente le famiglie che si trovano in situazioni difficili e consentire loro di iniziare, e continuare, serenamente questo nuovo anno, azzerando, diciamo così, tutte le criticità che possano avere con la casa, le utenze, le eventuali morosità, anche facendo opera di mediazione con i proprietari degli immobili coinvolti." L'avviso relativo al fondo emergenza Covid-19 e la relativa modulistica per la domanda, sono disponibili sul sito del Comune, www.viconet.it, e per informazioni è possibile contattare lo Sportello Casa, il lunedì e il venerdì, dalle 9.30 alle 12.30.

"C'è inoltre _ dice l'Assessora _ ancora disponibilità, fino a esaurimento, per i buoni spesa alimentari per i quali il nostro Comune ha ricevuto circa 50.000 Euro dal Governo. Coloro che ne avessero bisogno possono anche presentare di nuovo la domanda, naturalmente con priorità per chi facesse domanda per la prima volta. La procedura, per richiesta e consegna, è semplice e si può svolgere online, in una stanza del cittadino dedicata a questo. Tutte le informazioni sono sul nostro sito www.viconet.it, tra le notizie in evidenza, oppure si può telefonare all'Urp e all'Ufficio Sociale: 050/796599-04-62."

Novità in vista per il distretto sanitario di Vicopisano che si prepara ad accogliere una struttura diversa e ulteriori servizi. "A breve sarà pubblicata la gara per i relativi lavori _ conferma Bertini _ l'edificio del Distretto sarà, infatti, suddiviso in due parti, rispetto a com'è adesso. Una parte sarà rinnovata, ma resterà sanitaria. Dove attualmente vengono fatti i prelievi, che continueranno ovviamente, sarà creata una sala operativa destinata alla protezione civile, per riunioni e gestione di eventuali emergenze. Infine una parte, a seguito di bando in fase di preparazione, sarà riservata ad associazioni per potenziare i servizi per la comunità, ad esempio per persone anziane fragili o con patologie, per bambini con disturbi di apprendimento, per persone con dipendenze e più in generale per promuovere salute e welfare community. Non appena saremo in una fase più avanzata di questo progetto lo presenteremo dettagliatamente alla cittadinanza."

"L'ultima cosa che mi preme ancora sottolineare _ conclude l'Assessora Bertini _ sono i numerosi servizi che, in collaborazione con il Centro Italiano Femminile di Vicopisano, abbiamo attivato per le persone anziane in remoto. Attività di ascolto, punto di facilitazione per il supporto all'uso di dispositivi elettronici, contatto con esperti che rispondono alle domande, laboratori di lettura, di inglese, manuali di computer, giochi, redazione web e tanti altri. Per informazioni e iscrizioni contattare il CIF: 050/796048, 388/7447384 e cif@cifvicopisano.com".

Fonte: Comune di Vicopisano