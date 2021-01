Il Museo paleontologico di Empoli partecipa al 'Pensiero di Natale' Ctt Nord

L’associazione ONLUS GeA (Geologia e Ambiente), in qualità di gestore del Museo civico di Paleontologia e del Laboratorio di Educazione ambientale del Comune di Empoli, è lieta di partecipare al progetto “Pensiero di Natale 2020” presentato da CTT Nord.

I motivi che hanno indotto l’Associazione ad aderire al progetto, rivolto alle scuole, rispecchiano le finalità che l’Associazione persegue fin dalla sua istituzione e cioè la promozione della cultura in tutti i suoi aspetti.

Ed è proprio in questa situazione particolarmente difficile, che ha costretto tutti noi a stare lontani dai Musei a da tutti i luoghi di cultura, che dobbiamo promuovere il nostro patrimonio perché la cultura torni ad essere una ricchezza per tutti ed in particolare per i nostri giovani cittadini.

Per le guide all’interno delle sale del Museo l’associazione metterà a disposizione le competenze e la professionalità delle proprie guide.

CTT Nord dichiara: “Ci sentiamo impegnati anche in questa stagione così difficile ad essere partecipi e favorire iniziative che consentono di poter aiutare a sviluppare cultura e conoscenza del territorio. I premi messi in campo per il concorso di Natale dimostrano che CTT Nord, azienda del territorio, vuole essere sempre più riconosciuta come azienda di servizi di trasporto attenta ai bisogni delle proprie Comunità. Messaggio che serve a far considerare ai cittadini di aver una azienda "amica".

Fonte: Ctt Nord