La Savino Del Bene ricomincia da Cremona

Don’t look back. Non guardare indietro. Tutto ciò che è stato nel 2020 è già passato. Dagli ultimi successi di inizio Dicembre, ben 36 giorni dopo, la Savino Del Bene Volley è pronta a debuttare nel nuovo anno con la 5° giornata di ritorno in casa della ÈPiù Casalmaggiore. Passato contro presente. Barbolini contro Parisi, Vasileva-Camera-Popovic-Bosetti contro Vanzurova-Stufi e Kosareva. Tra ricordi, gioie e dolori del passato alle 21.00 di domani il PalaRadi di Cremona sarà teatro di una sfida importante. Scandicci torna a giocare e deve dimostrare di aver smaltito le scorie del periodo di stop, Casalmaggiore arriva al match da un periodo di buon gioco, il tie break contro Novara lo dimostra. Da domani, Malinov e compagne entrano in una lunga serie di gare consecutive che terminerà solo alla metà di febbraio. Due gare a settimana tra recuperi, turni regolari e il ritorno europeo. Un tour de force da non sbagliare per continuare a seguire gli obiettivi stagionali.

EX E PRECEDENTI

Sono ben quattro le giocatrici nelle fila di Casalmaggiore che hanno indossato anche la maglia della Savino Del Bene. Si tratta della centrale Federica Stufi, in Toscana dal 2014 al 2016 rivestendo anche il ruolo di capitana, dell’opposto Tereza Vanzurova, a Scandicci nella stagione 2014-2015 e la schiacciatrice Dayana Kosareva, che ha indossato la maglia di Scandicci nelle stagioni e 2019-2020. Da ricordare anche i due anni trascorsi da coach Carlo Parisi alla guida tecnica della Savino Del Bene, primo tecnico a portare la formazione scandiccese in Champions League. Tra le scandiccesi ad aver giocato a Casalmaggiore figurano invece la centrale Mina Popovic nella stagione 2019-2020, la palleggiatrice Letizia Camera nelle stagioni 2013-2014 e 2019-2020 e la schiacciatrice Lucia Bosetti, nell’annata 2016-2017. Ex anche Elitsa Vasileva che ha giocato il girone di andata di questo campionato con la maglia rosa. Scandicci e Casalmaggiore si sono affrontate solamente a livello nazionale. Diciassette i precedenti tra le due formazioni. Bilancio che pende a favore di Scandicci con nove vittorie contro le otto rosa L’ultimo incontro tra le compagini risale al 14 Ottobre quando al PalaRialdoli finì 3-1.

LE PAROLE DI MASSIMO BARBOLINI

“Sarà una partita come tutte le altre Di campionato. Casalmaggiore gioca, ha cambiato tanto ma è ben allenata. Dovremo essere bravi noi, non dobbiamo regalare nulla. Nell’andata non vedemmo palla nel primo set e poi vincemmo piano piano. Sarà importante ritrovare ritmo.”

IN TV

La partita fra ÈPiù Casalmaggiore E Savino Del Bene Scandicci sarà visibile Rai Sport+

Fonte: Pallavolo Scandicci Savino Del Bene - Ufficio Stampa