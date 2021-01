Lavori Aeroporto Firenze, pista chiusa per 48 giorni

Lavori Aeroporto Firenze, interruzione del servizio

Toscana Aeroporti informa che, nell’ambito del programma di manutenzione periodica delle infrastrutture di volo, la pista dell’aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze sarà chiusa al traffico aereo dal prossimo 1 febbraio al 21 marzo per lavori di rifacimento della pavimentazione della pista, delle strip di sicurezza, inclusi segnaletica orizzontale e dispositivi luminosi.

Nel corso del periodo oggetto dell’intervento straordinario non potrà partire o atterrare nessun volo presso lo scalo di Firenze. Le compagnie aeree, già informate, potranno cancellare i voli oppure operare su scali alternativi.

Nello scusarsi per il disagio, comunque finalizzato al miglioramento delle infrastrutture aeroportuali, Toscana Aeroporti invita i passeggeri a contattare direttamente la propria compagnia aerea per dettagli in merito ai singoli voli e per eventuali rimborsi o riprotezioni.