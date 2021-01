Conclusi i lavori alle scuole di Santa Maria a Monte

Si sono conclusi i lavori che, approfittando della pausa natalizia, sono stati effettuati su alcune scuole del territorio comunale di Santa Maria a Monte e che hanno permesso ad alunni e insegnanti di trovare le aule imbiancate al loro rientro in classe nelle scuole elementari di Ponticelli e Montecalvoli. “In ottemperanza alla normativa Covid, si è lavorato ad una modifica degli spazi interni allo scopo di dare maggior sicurezza alla scuola materna di Cerretti in modo da limitare le occasioni di contatto tra bambini e docenti non appartenenti alle stesse sezioni” – spiega la Vicesindaco e Assessore alle politiche per la scuola Manuela Del Grande.

È intervenuto anche il Sindaco Ilaria Parrella, la quale afferma che gli interventi appena realizzati, pari ad un costo di 30.000 euro circa, sono stati necessari a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 iniziata a marzo 2020 e tutt’ora in atto. “La nostra Amministrazione – dice il Sindaco - da sempre riserva particolare attenzione ai ragazzi, e lavora assiduamente per rendere più funzionali, sicure e confortevoli le scuole. Sono infatti in corso e in programma ulteriori importanti lavori di efficientamento energetico su vari plessi del territorio sulla falsa riga di quelli svolti durante l’estate presso la scuola elementare di Montecalvoli e che hanno avuto un costo di oltre 230.00 euro”.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte