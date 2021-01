Caso Ragusa, presentazione del libro del luogotenente Rino Sciuto a Cascina

Un altro appuntamento targato Società Operaia di Cascina andrà in onda in diretta sulla pagina ufficiale Facebook dell'Associazione cascinese domenica 10 gennaio alle ore 21.30, dove Rino Sciuto Luogotenente dei Carabinieri ROS presenterà il suo nuovo libro sul caso Ragusa, ormai a nove anni dalla scomparsa di Roberta Ragusa nella notte tra il 13 e il 14 gennaio del 2012.

Ne "Il Salotto della Società Operaia", format ideato dalla presidente Meri Gronchi e condotto da Antonio Tognoli, direttamemnte dalla storica sede della Società Operaia di Via del Curtatone a Cascina, Rino Sciuto dopo il grande successo con il primo lavoro "L'amica che non ho mai conosciuto" ci presenterà LISTENER - "Uomini in ascolto - Roberta nell'aldilà delle parole" con video, foto e aneddotti sulle intercettazioni nelle ricerche su Roberta a cui ha partecipato fino al 2017

"Siamo onorati di presentare questo prestigioso libro all'interno del nostro Salotto e anzi voglio ringraziare il Luogotenente Rino Sciuto per aver accettato il nostro invito", ha deto Meri Gronchi presidente della Società Operaia di Cascina..

Fonte: Ufficio Stampa