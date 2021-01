Mozione Patrick Zaki e Giulio Regeni, Progetto Pontedera: "Una nuova bella pagina di sostegno ai Diritti Umani"

Il Consiglio Comunale di Pontedera, ha approvato , la mozione di maggioranza fortemente sostenuta da Progetto Pontedera su Patrick Zaki e Giulio Regeni, rinviata, come molti altri punti dal consiglio comunale del 31 dicembre scorso a quello di oggi.

La mozione che ripercorre i due casi di Patrick George Zaki e Giulio Regeni è stata emendata all’unanimità con una proposta del gruppo della Lega che fa riferimento all’esposto fatto dalla famiglia Regeni per violazione della Legge 185/90, che vieta l’esportazione di armi verso Paesi i cui governi sono responsabili di gravi violazioni dei diritti umani accertati dai competenti organi dell’Ue, dell’Onu e del Consiglio d’Europa.

La mozione approvata nei suoi dispositivi attuativi chiede all’amministrazione cittadina di non abbandonare la campagna per verità e giustizia sul caso di Giulio Regeni.

al Sindaco e alla Giunta Comunale di dare il patrocino a eventuali iniziative pubbliche a sostegno della causa per la liberazione di Patrick Zaki e a sostegno dei diritti umani e della libertà di espressione in Egitto e in tutti gli Stati in cui questi vengono messi in discussione; di attivarsi presso i rappresentanti toscani alla Camera, al Senato e al Parlamento Europeo affinché il Governo Italiano e l’Unione Europea continuino a promuovere tutte le iniziative possibili per la liberazione di Patrick Zaki.

di affiggere, in un luoghi visibili al pubblico come la Biblioteca Comunale e gli spazi scolastici una copia del ritratto di Patrick Zaki con la didascalia del sostegno per la sua liberazione.

che al termine del periodo delle festività natalizie di ricollocare lo striscione “Verità per Giulio Regeni “sul balcone del comune assieme all’immagine di Patrik Zaki e di studiare azioni da mettere in pratica da parte dell’amministrazione comunale azioni per il prossimo futuro volte a sostenere in modo continuativo e permanente il sostegno a queste lotte per la libertà, la verità e la giustizia.

Una nuova bella pagina di sostegno ai Diritti Umani è stata scritta a Pontedera.

Progetto Pontedera