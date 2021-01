Pestaggi in carcere, la vicenda

Arrestati tre agenti penitenziari del carcere fiorentino di Sollicciano per tortura e falso ideologico in atto pubblico. Interdizione dall'incarico per un anno per altri sei, con obbligo di dimora nel comune di residenza.

La 'bomba' esplode oggi con le misure cautelari disposte dal gip su richiesta del pm Christine Von Borries. Le indagini partirono da due presunti episodi di pestaggio a Sollicciano nel 2018 e nel 2020. Gli accertamenti su denunce per resistenza a pubblico ufficiale per alcuni detenuti sarebbero risultati falsi. I detenuti sono uno italiano e uno marocchino.

Le indagini sui pestaggi in carcere sono state condotte dal nucleo investigativo della polizia penitenziaria.

La persona più alta in grado tra gli arrestati sarebbe un'ispettrice finita ai domiciliari. Secondo le indagini l'ispettrice avrebbe avuto un ruolo rilevante nella vicenda. Inoltre, risulta indagata anche un'altra donna in servizio come agente penitenziaria a Sollicciano, nei confronti della quale però al momento non sono stati emessi provvedimenti.

I presunti pestaggi in carcere hanno causato lesioni ai detenuti colpiti, uno di questi avrebbe riportato la rottura di un timpano, un altro la frattura di alcune costole.

