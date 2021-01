Picchia a moglie davanti al figlio minore, 30enne allontanato da casa a Siena

Ancora un episodio di violenza interrotto grazie all’intervento della Polizia di Stato, con l’esecuzione della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento alla moglie e al figlio minore, nei confronti di un imputato 30enne, emesso dal Giudice del Dibattimento presso il Tribunale di Siena, su proposta della locale Procura.

La donna, 30enne albanese, dopo anni di sottomissioni, violenze, atteggiamenti vessatori e denigratori da parte del convivente, connazionale, ha trovato la forza di raccontare tutto ai poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Poggibonsi.

A loro ha riferito di continui maltrattamenti, liti furibonde, lesioni causate da calci, pugni, talvolta anche utilizzando oggetti contundenti, un controllo ossessivo del compagno, accecato dalla gelosia, al punto di non essere libera di uscire senza il suo permesso, neanche per andare a fare la spesa ed una totale dipendenza economica.

La donna ha dovuto sopportare in silenzio le sopraffazioni del convivente, per paura di ritorsioni fisiche e psicologiche e per proteggere il benessere psico-fisico del figlio.

Fatti che non sono passati inosservati ai vicini di casa, che hanno testimoniato la frequenza e l’animosità delle discussioni familiari.

Le indagini hanno confermato la fondatezza dei racconti della donna, che adesso ha trovato rifugio presso un domicilio protetto, insieme al figlio minorenne.