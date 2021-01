Progetto 'Comunità scolastiche sostenibili' nella Città Metropolitana di Firenze

Per l'anno scolastico in corso la Città Metropolitana di Firenze, tramite il Laboratorio Didattico Ambientale (LDA) del Parco mediceo di Pratolino, propone il progetto "CSS- COMUNITA' SCOLASTICHE SOSTENIBILI- Un percorso di partecipAzione rivolto agli studenti delle scuole secondarie di II grado della città metropolitana di Firenze", con alcune variazioni relative alle strategie educative e operative che devono prendere in considerazione la situazione contingente della pandemia e delle regole per il distanziamento, ed un aggiornamento sulle tematiche che verranno affrontate e sui percorsi educativi maggioramente focalizzate sull'educazione alla sostenibilità e Agenda2030 nell'ambito del curricolo di educazione civica e i PCTO.

Il progetto, che LDA propone da vari anni, ha lo scopo di far riflettere la comunità scolastica su comportamenti, scelte e prassi del vivere quotidiano e su come esse incidano in forme significative sull’impatto ambientale prodotto. Scopo del progetto è pervenire, a seguito di un processo partecipativo e di presa di coscienza, ad azioni concrete e tangibili che procedano in direzione della progressiva riduzione dell’impatto ambientale della comunità scolastica e di consolidare tali risultati nel tempo.

Si ritiene che ciò possa avvenire grazie ad un sistematico percorso di sensibilizzazione, conoscenza e motivazione rivolto all’insieme della comunità scolastica costituita da dirigenti, insegnanti, personale non docente e studenti. In particolare è nei riguardi degli studenti che il progetto intende intervenire con la massima efficacia con l’obiettivo di stimolarne l’attivismo, il protagonismo diretto e l’assunzione di responsabilità. Si utilizza al riguardo una metodologia che mira ad un coinvolgimento attivo degli studenti fin dalla fase di avvio, alle strategie dell'educazione tra pari che prevede anche la realizzazione di materiale informativo e di sensibilizzazione da parte dei ragazzi stessi attraverso le proprie passioni, competenze e la propria creatività condivisa con il gruppo.

Le scuole interessate potranno fare richiesta per la partecipazione di due classi (III,IV o V) spedendo, entro il 15 gennaio, il modulo di adesione che trovate, insieme al progetto e alla lettera rivolta a Dirigenti e insegnati nel seguente link https://www.cittametropolitana.fi.it/parco-mediceo-di-pratolino/laboratorio-didattico-ambientale-di-pratolino/archivio-del-laboratorio-didattico-ambientale/laboratorio-didattico-ambientale-news-novembre/

Per qualsiasi ulteriore informazione potete contattare la referente del progetto Dott.ssa Irene L'Abate irene.labate@cittametropolitana.fi.it Tel 0554080759 Cell 3371538118

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio Stampa