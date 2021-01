Riapre a senso unico alternato la ss 67 Tosco Romagnola

Sarà riaperta a partire dalle 21 di questa sera la SS 67 Tosco Romagnola, nel tratto al confine tra i comuni di Lastra a Signa e Montelupo, poco prima della frazione di Camaioni, che nel pomeriggio di mercoledì scorso era stata interessata dalla caduta di grossi massi dalla collina sulla carreggiata.

Dopo le verifiche di questi giorni Anas ha eseguito le prime operazioni di messa in sicurezza installando dei new jersey in cemento a protezione della strada, che è possibile così riaprire a senso unico alternato regolato da semafori.

Anas ha provveduto inoltre a liberare una parte dei detriti e del materiale che si era riversato sulla carreggiata e la prossima settimana proseguirà le indagini e i lavori, soprattutto sulla parte alta della collina

Fonte: Comune di Lastra a Signa - Ufficio Stampa