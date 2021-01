Scuole, la Lega nel Cdx: "Quando saranno consegnate le nuove aule al Balducci?"

"Quando verranno terminati i lavori di ampliamento all'Istituto superiore Balducci di Pontassieve e quando saranno consegnate le nuove aule?": sono le domande che pongono, con un'interrogazione in Città Metropolitana, i consiglieri della Lega nel gruppo del Centrodestra per il cambiamento Cecilia Cappelletti e Alessandro Scipioni. "I lavori - osservano - sarebbero dovuti terminare nel gennaio del 2020 ed oggi, con un ritardo di un anno, le nuove otto aule previste non sono ancora pronte".

Fonte: Città Metropolitana di Firenze