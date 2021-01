Torture nel carcere di San Gimignano, rito abbreviato per 10 agenti penitenziari

Mentre proprio oggi arriva la decisione di 3 arresti per pestaggi nel carcere fiorentino di Sollicciano, nell'udienza preliminare a Siena di ieri altri agenti penitenziari andranno a processo. In 10 hanno ottenuto il rito abbreviato per rispondere di concorso in tortura e lesioni aggravate. La richiesta è stata accolta dal gup Jacopo Rocchi.

I fatti contestati dalla procura risalgono al 2018 quando l'azione degli agenti, secondo l'accusa, sarebbe sfociata in violenza nei confronti di un detenuto tunisino durante un trasferimento di cella. Nell'ambito delle stesse indagini erano stati rinviati a giudizio già altri 5 agenti di polizia penitenziaria che il 18 maggio andranno a processo.

Questo è il primo processo in Italia nel quale viene contestato il reato di torture a pubblici ufficiali dal 2017, quando lo stesso reato è stato introdotto dal legislatore.