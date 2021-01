Traffico Fi-Pi-Li, Carti e Giannelli (FI): "Nuova uscita in A1"

"Anche i mesi che sono trascorsi, nonostante il minor traffico rispetto al flusso ordinario a causa dell'emergenza covid, ha evidenziato il problema del collegamento viario fra La Piana Scandicci/Le Signe e la Piana Osmannoro /Campi. Numerose sono le code che si sono verificate in particolare nel tratto Scandicci - Lastra a Signa; si tratta di un problema annoso, rispetto al quale crediamo sia giunto il momento di muoversi in modo concreto e risolutivo, e rispetto al quale, dopo esserci confrontati con alcuni tecnici e numerosi cittadini, formuliamo una proposta, ovviamente da sviluppare nelle sedi adeguate".

Queste le dichiarazioni di Giampaolo Giannelli, Responsabile Dipartimento lavori pubblici e trasporti Forza Italia Toscana e di Luca Carti, Capogruppo Forza Italia Scandicci

"Andiamo quindi subito al centro del problema. La soluzione che prospettiamo - precisano Giannelli e Carti - è quella della realizzazione di una nuova uscita autostradale sulla A1, esattamente nelle intersezione dell’Autosole con la Via Pistoiese, in Zona S.Donnino. Tutto il traffico che adesso congestiona l’attraversamento dell’Arno a Signa, quello del Ponte all’Indiano e quello della Via Prov.le Pisana, verrebbe quindi ad alleggerirsi in modo considerevole".

"La riduzione di traffico veicolare - sottolineano i 2 esponenti Azzurri - può grossomodo essere stimata dai nostri calcoli ovviamente al momento solo in maniera approssimativa, ma sarebbe sicuramente considerevole sia per Ponte a Signa che Ponte all'Indiano, ed ovviamente per la tratta Scandicci Lastra a Signa Via prov.le Pisana. Il nuovo ponte a Signa, da noi di Forza Italia fortemente richiesto , anche in campagna elettorale, (promesso ora dal governatore Giani) richiederà anni per essere realizzato, ma nel frattempo la nostra proposta, ove accettata, porterebbe da subito immediati ed evidenti benefici alla mobilita’ metropolitana fiorentina".

"Parallelamente - concludono Giannelli e Carti - si dovrà risolvere il problema dell’accesso della A1 a Firenze Scandicci in modo che si eviti, mediante modifica svincoli (presumibilmente zona Via Minervini) l’obbligo di ingresso e uscita tramite transito sulla Fi.Pi.Li. Una proposta, quindi seria, concreta, realizzabile, che porterebbe grandi benefici per tutto il flusso veicolare dell'area".

Fonte: Ufficio Stampa