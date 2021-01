A Montelupo chiosco dona 100 pasti alla Caritas

Ventinove famiglie hanno passato un giorno della Befana speciale grazie alla generosità di Ettore e Yari, nuovi titolari del chiosco "Il Buongustaio".

Nei primi giorni del 2021 hanno contattato il comune che li ha indirizzati alla Caritas e hanno espresso l'intenzione di donare circa 100 pasti ad altrettanti montelupini che in questo momento sono in difficoltà.

«Noi veniamo da Livorno e in passato abbiamo organizzato vere e proprie tavolate, era un giorno di festa. Quest'anno non è possibile, ma non vogliamo rinunciare a un gesto di generosità verso gli altri», hanno raccontato.

La Caritas in pochi giorni ha organizzato il tutto preparando i buoni per le famiglie che poi sono andate a ritirare i pasti il giorno di Befana.

Questa occasione è solo l'ultima in ordine di tempo che in questo anno complicato ha visto impegnata la Caritas di Montelupo. Sempre pronta ad ascoltare e sostenere le persone e le famiglie in difficoltà, anche temporanea.

L'associazione è stata anche il punto di riferimento per coloro che desideravano fare donazioni in cibo o in denaro.

Ricordiamo che il CENTRO DI ASCOLTO è attivo in via della Chiesa, 21 nei giorni

Martedì: 09.30 – 11.00

Venerdì: 17.00 – 18.30

Oppure si può telefonare al numero: 0571-51241

«L'emergenza sanitaria ha messo in luce la generosità dei cittadini. Ringrazio davvero i due titolari de "Il Buongustaio" che sono da poco arrivati a Montelupo e che hanno deciso di aiutare la nostra comunità. Ringrazio anche la Caritas per essere un punto di riferimento sia per chi desidera compiere un gesto di generosità, sia per chi è in un momento di necessità», afferma l'assessore alle politiche sociali, Stefania Fontanelli.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio Stampa